Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz im Landkreis Hof über 200

11.07 Uhr: Corona-Party gegen einer Polizeistation

Ihren 28. Geburtstag hat eine Frau in Forchheim trotz der geltenden Corona-Regeln mit mehreren Gästen gefeiert - direkt gegenüber der Polizeiinspektion. Die Veranstalterin der Party und ihre acht Gäste erwarte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, teilt die Polizei mit. Die Beamten wurden am Sonntagabend durch die Beschwerde einer Nachbarin auf die Feier aufmerksam. Gefeiert wurde in der Wohnung der 28-Jährigen, die in einem Mehrfamilienhaus lebt.

10.50 Uhr: Landkreis Hof wieder über Inzidenzwert 200

Im Landkreis Hof greift ab sofort erneut die 15-Kilometer-Regelung. Das gab das Landratsamt Hof heute bekannt und beruft sich dabei auf die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Der Landkreis überschreitet mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 205 den Grenzwert von 200. Die Regelung gilt für touristische Tagesausflüge. Das bedeutet Tagesausflüge wie zum Beispiel Wandern, Rodeln oder Skifahren, die über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus gehen, sind untersagt. Die 15-Kilometer-Regelung wird wieder aufgehoben, sobald der Inzidenzwert pro 100.00 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Grenzwert von 200 liegt. So zum Beispiel in der Stadt Hof, die derzeit einen Wert von 164 aufweist und seit über einer Woche unter dem Wert 200 liegt.

10.43 Uhr: 600 Masken für Kinderpfleger in Bayreuth

Neben den drei städtischen Kindertagesstätten werden auch die Mitarbeiter der sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen in Bayreuth mit kostenlosen FFP2-Schutzmasken ausgestattet. Eine entsprechende Verteilaktion hatte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) angestoßen. Inzwischen hat das Jugendamt der Stadt den Bedarf geklärt. Knapp 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Betreuungseinrichtungen von zehn verschiedenen Trägern erhalten mehrere Exemplare der kostenlosen Schutzmasken.

06.22 Uhr: Stau am Grenzübergang wegen Corona-Tests

Wegen der verschärfen Einreiseregeln für Berufspendler aus Tschechien haben sich am frühen Montagmorgen bereits Fahrzeuge an den Grenzübergängen in der Oberpfalz gestaut, in Oberfranken lief es zunächst ruhig ab. Ein Polizeisprecher aus Oberfranken berichtete von einem ruhigen Start an der Station Schirnding im Landkreis Wunsiedel. Die Station sei seit 5 Uhr in Betrieb und es habe zunächst keine Verkehrsbehinderungen gegeben. Er gehe davon aus, dass sich die meisten Pendler bereits am Wochenende haben testen lassen, so der Sprecher. Die Berufspendler dürfen mit einem höchsten 48 Stunden alten, negativen Test einreisen. Anders sah es am Morgen an den Stationen in der Oberpfalz aus: In Waldmünchen im Landkreis Cham standen etwa 300 Fahrzeuge, in Furth im Wald um die 400, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rückstau reichte am frühen Morgen bereits bis nach Tschechien hinein.