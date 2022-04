Corona-Ticker Oberfranken: Drohungen im Impfzentrum

11.09 Uhr: Nach Drohungen gegen Bamberger Impfzentrum – Polizei ermittelt Anrufer

Die Polizei hat einen Mann ausfindig gemacht, der Mitarbeiter des Bamberger Impfzentrums bedroht haben soll. Wie die Beamten mitteilen, rief der 29-Jährige Nürnberger Ende Februar mit unterdrückter Nummer in dem Impfzentrum an und drohte den Mitarbeitern mit körperlicher Gewalt. Bei dem Telefonat soll der Mann zudem Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie kritisiert und angekündigt haben, Impfstoffe zu verbrennen. Nach umfangreichen Ermittlungen, habe der Anruf zurückverfolgt werden können, heißt es von der Polizei. Vergangene Woche schließlich rückten die Beamten mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu der Wohnung der Mannes in Nürnberg aus. Dort stellte die Polizei unter anderem das Smartphone des Mannes sicher. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung strafrechtlich verantworten.