Corona-Ticker Oberfranken: Landrat leitet Sitzung im Homeoffice

14.20 Uhr: Landrat leitet Sitzung aus dem Homeoffice

Der Wunsideler Landrat Peter Berek (CSU) ist am vergangenen Wochenende positiv auf das Corona-Virus getestet worden, bestätigte eine Sprecherin des Landratsamtes dem BR am Dienstag. Trotz der Infektion leitete er am Montag zunächst die Sitzung des Sozialausschusses aus dem Home Office und war anschließend digital bei der Kreisausschusssitzung als Zuhörer zugeschaltet. Die Sitzung leitete der Vertreter des Landrates Wolfgang Kreil (CSU), weil der Leiter des Ausschusses persönlich anwesend sein muss. Unter anderem wurde zum Haushalt beraten. Bei der Kreistagssitzung nach Ostern soll der Haushalt dann verabschiedet werden. Laut der Sprecherin sei die Stimme des Landrats belegt, aber sonst gehe es ihm den Umständen entsprechend gut.

13.30 Uhr: Bierwoche und Sommernachtsfest sollen stattfinden