Corona-Ticker Oberfranken: Coburg mit FFP2-Maskenpflicht

07.05 Uhr: Mobile Teststelle für Grenzgänger in Selb zieht um - Tests auch für Landkreis-Bürger

An der mobilen Teststrecke für Grenzgänger und Pendler in Selb an der bayerisch-tschechischen Grenze können sich ab heute auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis testen lassen. Dazu zieht die Teststation in die Roland-Dorschner-Halle in der Sedanstraße 9 um, teilte das Landratsamt Wunsiedel am Sonntag mit. Die Teststelle ist täglich von 08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden bittet das Landratsamt um Vorregistrierung der Impfwilligen unter https://covidtestbayern.sampletracker.eu. Neben Selb gibt es im Landkreis Wunsiedel Corona-Teststationen in Schirnding und Marktleuthen.