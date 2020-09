Corona-Ticker Oberfranken: Bamberger Chatbot entlastet Behörde

12.49 Uhr: Gesundheitsamt Bamberg setzt Chatbot ein

Um das Gesundheitsamt in Zeiten von Corona zu entlasten, setzt der Landkreis Bamberg erstmals sogenannte Chatbots zum Informationsaustausch zwischen Behörde und Bürgern ein. Damit gehört die Region zu einer von drei Testgebieten in ganz Deutschland, heißt es aus dem Landratsamt. Der Chatbot kann mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Telefonanrufe entgegennehmen und anhand von Schlüsselwörtern auf Anliegen der Bürger reagieren. Das "Reden mit dem Roboter" sei zudem ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung, heißt es in dem Schreiben.

08.59 Uhr: Eishockey-Oberligisten um VER Selb schlagen Alarm

Weil dem Eishockey-Oberligisten VER Selb coronabedingt Einnahmen fehlen, kämpft er um die Aufnahme des Spielbetriebs für die anstehende Saison. Auf die ausgearbeiteten Hygienkonzepte sei die Politik bislang noch nicht eingegangen, heißt es in einem Schreiben der 26 Oberliga-Vereine, dem sich auch der VER Selb angeschlossen hat. Die zuständigen Behörden dürften die Konzepte nicht "pauschal ablehnen".

Durch die fehlenden Einnahmen aus dem Spielbetrieb müssten Mitarbeiter um ihren Job bangen, zudem wäre die Zukunft des Nachwuchs-Bereichs unsicher. Das Schreiben weist darauf hin, dass es sich in Deutschlands dritthöchster Eishockey-Liga zum überwiegenden Teil um Profisport handele und viele Verantwortliche daher von den Einnahmen leben müssten. Ohne Zuschauer und ohne verbindliche Zusagen für finanzielle Unterstützungen sei ein Spielbetrieb in der kommenden Saison nicht möglich, heißt es in dem Schreiben weiter.

07.09.20, 06.26 Uhr: Wiedervereinigung: Mödlareuth feiert nur virtuell

30 Jahre nach der Wiedervereinigung fällt die traditionelle Feier am Tag der Deutschen Einheit im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth aus. Die Festlichkeiten von CDU und CSU am 03.10.20 finden aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur virtuell statt, teilte das Landratsamt Hof mit.

Trotzdem fänden in Mödlareuth drei Veranstaltungen statt: die AfD, "Die Partei" und kirchliche Verbände meldeten demnach Kundgebungen an. Auch das Deutsch-Deutsche Museum werde an die Einheit erinnern. Wegen der Corona-Krise wird die Besichtigung der Ausstellung aber wohl nur eingeschränkt möglich sein.