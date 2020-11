Corona-Ticker Oberfranken: 200 Neuinfektionen - Inzidenz 123,62

15.05 Uhr: Kulmbach weist weiterhin bayernweit geringste Sieben-Tage-Inzidenz auf

In Kulmbach ist die Zahl der Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag um fünf gestiegen. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weisen Stadt und Landkreis dennoch weiterhin in ganz Bayern mit einem Wert von 50,30 die geringste Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf (Stand: 15.11.20, 08.00 Uhr). In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Kulmbach demnach 36 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 642. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit einem Wert von 405,81 im Landkreis Freyung-Grafenau in Niederbayern vor.

14.55 Uhr: 200 Neuinfektionen in Oberfranken

Im Vergleich zum Vortag haben sich in Oberfranken 200 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Nur in Unterfranken gab es mit 159 weniger Neuinfektionen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor (Stand: 15.11.20, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Oberfranken hat sich innerhalb eines Tages um zwei erhöht und liegt damit insgesamt bei 276. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 123,62 pro 100.000 Einwohnern, weist Oberfranken im Vergleich zu den anderen bayerischen Regierungsbezirken den geringsten Wert auf. Der bayerische Durchschnittswert beträgt 185,27. Insgesamt haben sich in Oberfranken seit Beginn der Pandemie 9.761 Personen mit dem Coronavirus infiziert, bayernweit sind es 157.089.

