Corona-Ticker Oberbayern: Zwei Landkreise mit Inzidenz über 600

Montag, 1. November 2021

12.20 Uhr: Landkreise Mühldorf und Traunstein mit Inzidenzen über 600

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für die Landkreise Mühldorf und Traunstein weiter Inzidenzen jenseits der 600-Marke. Der Landkreis Mühldorf liegt mit einer Inzidenz von 654 weiter deutschlandweit an der Spitze. Direkt dahinter folgt der Landkreis Traunstein mit einer Inzidenz von 621,5. Die Landkreise Miesbach (558) und Berchtesgadener Land (544) liegen über der Marke von 500.

12.14 Uhr: Bayern-Trainer Nagelsmann will zurück auf die Trainerbank

Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, hofft, am Dienstag beim Champions-League-Heimspiel seiner Mannschaft gegen Benfica Lissabon wieder auf der Trainerbank Platz nehmen zu können. Nagelsmann hatte sich trotz eines vollständigen Impfschutzes mit dem Coronavirus infiziert und sich bei mehreren Spielen des FC Bayern von seinem Co-Trainer Dino Toppmöller vertreten lassen müssen. Er könnte bei einem negativen Testergebnis aber womöglich am Dienstagabend in der Allianz Arena beim Spiel dabei sein.