Corona-Ticker Oberbayern: Sonderimpfung für 12- bis 15-Jährige

14.34 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern steigt auf 10,06

Die 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern steigt auf 10,06 und liegt damit über dem bayerischen Durchschnittswert von 7,43. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) heute meldet, haben sich seit gestern in Oberbayern 53 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Zwar gibt es mit Neuburg-Schrobenhausen noch immer einen einzigen oberbayerischen Landkreis mit Inzidenzwert 0 und auch die Landkreise Erding (2,17) und Dachau (2,58) bleiben stabil niedrig. Die meisten anderen Landkreise oder kreisfreien Städte im Regierungsbezirk verzeichnen aber wieder mehr Neuinfektionen. Spitzenreiter ist dabei der Landkreis Bad Tölz, mit einer 7-Tage-Inzidenz von 25,02. Auch für Starnberg (18,29) und die Stadt München (12,73) meldet das LGL wieder höhere Inzidenzen.

14.03 Uhr: 25 Corona-Fälle bei Abifahrt nach Kroatien

25 Abiturenten sind nach einem privaten Treffen und anschließender Abiturfahrt positiv getestet worden. Bei acht der 25 Infizierten wurde die Delta-Variante nachgewiesen. Infolge dieses Infektionsgeschehens stieg die 7-Tage-inzidenz im Landkreis auf 17,2. Die Kontaktermittlung ist noch nicht abgeschlossen.

Das Tölzer Gesundheitsamt kommt nach den bisherigen Kenntnissen zu dem Schluss, dass sich die Betroffenen zunächst im privaten Bereich angesteckt haben. Ohne von ihrer Infektion zu wissen, hatten sich zwei Indexfälle mit anderen Abiturienten auf den Weg nach Kroatien gemacht. Nach Information des Landratsamtes handelte es sich um zwei Reisebusse.

In Kroatien fielen dann zunächst Schnelltests positiv aus, die daraufhin durchgeführten PCR-Tests bestätigten dann das Ergebnis. Inzwischen sind die Betroffenen wieder zuhause und in Isolation. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt weitere Kontakte, um den Ausbruch möglichst rasch eingrenzen zu können. Die aktuell Infizierten zeigen größtenteils nur leichte Symptome wie Schnupfen, haben aber kein Fieber, heißt es in einer Pressemitteilung vom Landratsamt. Stationär muss derzeit niemand behandelt werden. Die Inzidenzzahl ist in der Altersgruppe 10-19 durch diesen Vorfall stark angestiegen und liegt jetzt bei 153.

13.24 Uhr: Sonderimpfaktion für 12- bis 15-Jährige im Impfzentrum des Landkreises Freising

Das Impfzentrum des Landkreises Freising bietet am Wochenende vom 24./25. Juli eine Sonderimpfaktion für 12- bis 15-Jährige mit BioNTech an. Insgesamt können bei dieser Aktion im Freisinger Impfzentrum 640 Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft werden. Für Fachfragen ist ein Kinderarzt mit anwesend.

Eltern, die noch nicht geimpft sind, können die Impfung zeitgleich mit ihren Kindern erhalten. Die Anmeldung zur Impfung ist ausschließlich per E-Mail und nicht über das Registrierungsportal BayIMCO möglich. Nur Personen, die 16 Jahre oder älter sind, können sich über das Registrierungsportal anmelden und erhalten auf diesem Weg eine individuelle Termineinladung.

Die Voraussetzungen

Die Jugendlichen müssen bei der Impfung von mindestens einem Elternteil begleitet werden, bei geteiltem Sorgerecht von beiden Elternteilen oder mit einer Vollmacht des anderen.

Bei Jugendlichen mit Vorerkrankungen wäre ein Schreiben ihres Kinderarztes hilfreich, das beinhaltet, dass aus medizinischer Sicht nichts gegen die Impfung gegen das Coronavirus spricht.

Wer Interesse an einer Impfung für sein Kind hat, schreibt bitte eine E-Mail an impfung12bis15@kvfreising.brk.de – dabei müssen unbedingt folgende Angaben gemacht werden: Name, Vorname, Geburtsdatum und Handynummer (oder eine andere sehr gut erreichbare Telefonnummer).

Die Zweitimpfung findet am Wochenende vom 4./5. September statt.