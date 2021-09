Corona-Ticker Oberbayern: Sonderimpftag für Schüler

13.54 Uhr: "Back to School"-Impftag des Landkreises München

Am letzten Ferientag organisiert der Landkreis München einen "Back to School"-Impftag: In den Impfzentren in Haar, Oberhaching, Planegg und Unterschleißheim können sich Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren ohne Termin eine Spritze gegen Corona geben lassen. Verwendet werden ausschließich die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Dazu gibt es dann Freikarten für verschiedene Freizeitaktivitäten zum Beispiel für Kinos in Haar und Ottobrunn, das Freizeitbad "aquariush" in Unterschleißheim und die Bavaria Filmstadt - so lange der Vorrat reicht.

