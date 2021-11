Corona-Ticker Oberbayern: Rosenheim: Dringender Impfaufruf

10.54 Uhr: Polizeigewerkschaft fordert Böllerverbotszonen zu Silvester

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Jürgen Köhnlein hat in einem Interview mit der Zeitung "Hallo München" Böllerverbotszonen zu Silvester gefordert. Sollten die Corona-Zahlen und die Belastungen in den Krankenhäusern hoch bleiben, dann sei es nicht der richtige Weg, zu böllern und dadurch die Risiken auf Notfälle und Verletzungen nochmal zu vergrößern. Köhnlein forderte die Kommunen auf, Böllerverbote möglichst gezielt und restriktiv vor allem in Innenstädten auszusprechen, Böllerverbotszonen hätten sich bewährt. Kontrollen in der Fläche seien nicht so einfach, führte der Gewerkschaftsvorsitzende aus, eine Masse an Anrufen wegen Verstößen wäre die Folge. Köhnlein sieht die Politik und die Kommunen jetzt am Zug: "Es ist noch Zeit, die Hausaufgaben stressfrei zu machen."

9.51 Uhr: Über 500 Ärzte im Raum Rosenheim: Dringender Impfaufruf via Zeitungsanzeige

In einer gemeinsamen Zeitungsanzeige rufen über 500 Ärzte aus dem Raum Rosenheim zum Impfen auf. Die Corona-Fallzahlen im gesamten Alpenvorland würden dramatisch steigen und damit die Zahl der Patienten, die Beratung, Hilfe und Behandlung benötigen würden. "Wir Ärztinnen und Ärzte und unsere Mitarbeiter in den Praxen, Kliniken und Laboren arbeiten deshalb unter schwer schwierigen Bedingungen, häufig am Rande der Erschöpfung", heißt es in der Anzeige. Die Extremsituation gefährde die eigene Gesundheit, aber auch die medizinische Versorgung von allen.

Montag, 22.11.2021