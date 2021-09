Corona-Ticker Oberbayern: Programm für Long-Covid-Erkrankte

15.14 Uhr: Corona-Testzentren in Neuburg ziehen um

In dieser Woche ziehen das Schnelltestzentrum Neuburg und das PCR-Testzentrum Neuburg in die Berufsschulcontainer in der Monheimer Straße 66, 86633 Neuburg, um. Das teilt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit. Wegen des Umzugs werden die Öffnungszeiten für den Überganszeitraum angepasst. Das Testzentrum in Schrobenhausen ist weiterhin in der Rinderhofer Breite 11 in Schrobenhausen-Mühlried zu finden.

Die Testzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen bieten an den kommenden Wochenenden kostenfreie Antigen-Schnelltests an. Im neuen Testzentrum in Neuburg, Monheimer Straße 66, wird am Samstag, 2. und 9. Oktober, jeweils von 8 bis 12 Uhr getestet und am Sonntag, 3. und 10. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr.Im Testzentrum in Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite 11, wird am Samstag, 2. sowie 10. Oktober von 8 bis 12 Uhr getestet und Sonntag, 3. und 10. Oktober, von 9 bis 12 Uhr. Terminvereinbarungen für die Antigen-Schnelltests sind hier erforderlich. Für PCR-Tests sind die Termine vorab online zu vereinbaren.