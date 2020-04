Corona-Ticker Oberbayern: Asylbewerber stirbt in Oberbayern

20.21 Uhr: Münchner Virologen rechnen mit längerem Kampf gegen das Virus

Der Kampf gegen das Coronavirus wird nach Einschätzung von Münchner Virologen so bald noch nicht zu Ende sein. Das machten die Virologen Ulrike Protzer und Oliver T. Keppler in einem BR extra im BR Fernsehen deutlich. Protzer ist Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und arbeitet am Helmholtz Zentrum München. Keppler ist Vorstand des Lehrstuhls Virologie am Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bis es Medikamente oder eine Impfung gebe, werde es noch einige Zeit dauern.

Beide Virologen befürworteten die Einführung einer App, die Begegnungen von Menschen über Bluetooth aufnimmt und die Möglichkeit bietet, sollte jemand positiv auf das Coronavirus getestet werden, schnell mögliche Infektionsherde einzugrenzen. Das gehe schneller, als Kontaktpersonen anzurufen, wie es derzeit praktiziert werde, so Ulrike Protzer. Wie gut eine App funktioniere, sehe man etwa in Südkorea und Singapur, erklärte Virologe Keppler.

Oliver T. Keppler warnte vor entsprechenden Schnelltests, die noch nicht in der Lage wären, definitiv zu belegen, dass jemand immun sei.

Nun gehe es darum, zu lernen, mit dem Virus zu leben, betonten beide Experten. Lockerungen müssten Schritt für Schritt erfolgen, um die Folgen im Auge zu behalten. Für die Bevölkerung seien Abstandhalten und Hygiene nach wie vor wichtige Maßnahmen. Ebenso die Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes, der in Bayern seit heute im ÖPNV und beim Einkaufen Pflicht ist.

Beide Virologen sehen die Gefahr einer zweiten Welle im Herbst. Insbesondere, wenn die Hygieneregeln vergessen werden, warnte die Virologin Ulrike Protzer. Kollege Oliver T. Keppler wies darauf hin, dass das Virus sich auch saisonal unterschiedlich verhalten könne, also sich im Sommer schwächer und sich im Herbst und Winter stärker verbreiten könne.

Für den Sommerurlaub lasse sich noch nicht planen. Ulrike Protzer von der TUM und dem Helmholtz Institut brachte Urlaubsregionen wie den Bayerischen Wald und das Voralpenland ins Gespräch. Auf alle Fälle sollte man nur dorthin fahren, wo es ein gutes Gesundheitssystem gebe, das man auch nicht überlaste.

18.17 Uhr: Asylbewerber nach Corona-Infektion gestorben

Ein Asylbewerber aus einer oberbayerischen Gemeinschaftsunterkunft ist nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Der 35 Jahre alte Mann aus Afghanistan starb im Krankenhaus, wie die Regierung von Oberbayern am Montag mitteilte. Er hatte am 3. April über Fieber und Kopfschmerzen geklagt, eine Woche später lag das positive Testergebnis vor. Am 10. April kam er mit der Lungenkrankheit Covid-19 ins Krankenhaus.

Die Regierung von Oberbayern sei stets bemüht, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner in den Unterkünften Rechnung zu tragen, hieß es in einer Mitteilung. Sie bedauere diesen Todesfall zutiefst. Von den knapp 30.000 Asylbewerbern im Regierungsbezirk Oberbayern seien aktuell 299 mit dem Coronavirus infiziert, 42 weitere seien zwischenzeitlich wieder gesund geworden.

16.55 Uhr: Coronakrise zwingt Bistum Eichstätt auf strikten Sparkurs

Das Bistum Eichstätt muss wegen der Coronakrise sparen. "Die Diözese erwartet infolge des gesamtwirtschaftlichen Einbruchs einen signifikanten Rückgang der Kirchensteuereinnahmen", teilte Generalvikar Pater Michael Huber am Montag mit. Für das laufende Jahr 2020 wurde ein Einstellungsstopp verhängt. Auch frei werdende Stellen sollen erstmal nicht nachbesetzt werden. Ausgenommen vom Einstellungsstopp sind schon zugesagte Stellen, Lehrer an kirchlichen Schulen im Bistum und kirchliche Religionslehrer an staatlichen Schulen.

Der Bau-Etat wird ebenfalls eingeschränkt. Nur noch Maßnahmen, die beispielsweise aus Sicherheits- und Brandschutzgründen notwendig sind, sollen genehmigt werden. Was bereits bewilligt ist, soll allerdings auch gebaut werden. Die Finanzierung der Pfarreien soll aktuell nicht von Einsparmaßnahmen betroffen sein, betonte das Bistum in seiner Mitteilung.

Schon vor der Coronakrise hatte die Diözese Eichstätt mit einer sehr schwierigen Haushaltslage und einem Minus von rund 4,7 Millionen Euro im Wirtschaftsplan 2020 gerechnet.

15.20 Uhr: An Wochenenden mehr Verstöße in München

An den Wochenenden registriert die Polizei in München die meisten Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen, wie eine Auswertung von BR24 zeigt.

Nach dem Osterwochenende (Ostersonntag: 317 Verstöße) waren es vor allem die beiden Samstage, an denen mit 259 (18.4.), bzw. 281 (25.4.) die meisten Verstöße festgestellt wurden. Die geringste Anzahl Verstöße seit Ostern gab es am 14. April (76) – das war auch gleichzeitig der kälteste Tag in der Stadt mit Höchsttemperaturen von 8 Grad Celsius.

15.17 Uhr: Brenner-Nordzulauf - Planungen laufen trotz Corona weiter

Die Planungen für den Brenner-Nordzulauf im Kreis Rosenheim sind von der Corona-Pandemie bisher vollkommen unbeinflusst.

"Unsere Planer arbeiten alle am PC im Homeoffice ohne Einschränkungen weiter und das gilt für das Projektgeschehen insgesamt", so DB-Pressesprecher Franz Lindemair auf Anfrage.

Auch vom Zeitplan sei man bisher noch nicht abgewichen. Nach Pfingsten laufe der Dialog mit den Gemeinden und Verbänden weiter, in Foren und Gremien, dann aber wohl auf digitale Art und Weise, so der DB-Pressesprecher.

Nach dem bisherigen Zeitplan der Deutschen Bahn soll Anfang 2021 die Vorzugstrasse für den Brenner-Nordzulauf im Kreis Rosenheim präsentiert werden.

15.13 Uhr: Schlierseer Einrichtung für Menschen mit Behinderung - Bewohner und Mitarbeiter infiziert

In Schliersee (Lkr. Miesbach) haben sich in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Laut dem Miesbacher Landratsamt wurden bislang acht der zehn Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet. Bei den beiden anderen Bewohnern gelte eine Infizierung als wahrscheinlich.

Aktuell werde geprüft ob eine Verlegung der Bewohner sinnvoll ist und externe Pflegekräfte helfen bei der Versorgung der Bewohner mit. Da Menschen mit Behinderung zu den besonders schutzbedürftigen Risikogruppen zählen, würden alle Beteiligten mit Hochdruck daran arbeiten, die Situation so schnell wie möglich zu entspannen, so das Landratsamt Miesbach.

15.08 Uhr: Nur noch leichter Anstieg der Infizierten in Oberbayern

In Oberbayern ist die Zahl der Corona-Todesfälle auf 569 angestiegen, das sind vier mehr als gestern. Das meldet das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL.

Insgesamt sind inzwischen in Oberbayern 18.603 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind 38 mehr als gestern.

In Oberbayern am meisten betroffen ist weiterhin der Landkreis Rosenheim, mit 754 Fällen pro 100.000 Einwohner, gefolgt von den Landkreisen Traunstein (599) und Dachau (527). In allen drei Landkreisen ist diese Zahl im Vergleich zum Vortag leicht gesunken.

In absoluten Zahlen hat Oberbayern weiterhin die meisten Coronafälle in Bayern. Bezogen auf die Anzahl pro 100.000 Einwohner liegt Oberbayern hinter der Oberpfalz auf Rang zwei - mit 396 Menschen Infizierten pro 100.000 Einwohner.

13.15 Uhr: Flughafen München stellt Passagierabfertigung im Terminal 1 ein

Der Betrieb am Flughafen München wird noch einmal weiter heruntergefahren: Ab Mittwoch wird die Passagierabfertigung im Terminal 1 "bis auf weiteres eingestellt".

Wegen der Corona-Pandemie und den Reisebeschränkiungen ist der Flugverkehr im Erdinger Moos drastisch eingebrochen. Heute zum Beispiel stehen insgesamt gerade einmal 47 Starts und Landungen auf dem Flugplan.

Früher waren es an regulären Tagen um die 1.000. Künftig werden alle verbliebenen An- und Abflüge erst einmal über das Terminal 2 abgewickelt. Der Check-In der Airlines, die sonst im Terminal 1 ansässig sind, findet im Bereich Z im München Airport-Center statt. Der Zugang zum medizinischen Zentrum des Airports im Bereich D des Terminals 1 ist aber weiter möglich.

Fluggäste, die mit dem Auto anreisen, sollten die Parkhäuser P 20 und P 26 am Terminal 2 benutzen.

