Corona-Ticker Oberbayern: Lockdown in Hotspots wohl länger

Montag, 29.11.

07.55 Uhr: Mühldorfer Weihnachtszauber als Ersatz für Christkindlmarkt

Statt eines Christkindlmarktes veranstaltet die Kreisstadt Mühldorf auch heuer wieder eine Ersatzaktion, den "Weihnachtszauber". Dazu werden seit 1. Advent verschiedene Häuserfassaden am Stadtplatz in bunten Farben erstrahlen. Große Lautsprecheranlagen werden den Platz mit stimmungsvoller Musik beschallen. "Wir freuen uns sehr, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeiten auch in diesem Jahr unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas ganz Besonders bieten können", schreibt Bürgermeister Michael Hetzl in einer Mitteilung.

Der Weihnachtszauber endet am 27. Dezember. Der traditionelle Christkindlmarkt am ersten Adventswochenende wurde aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt.

Sonntag, 28.11.

14.15 Uhr: Lockdown in Corona-Hotspots wohl auch über den 15.12. hinaus

In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz über 1.000 sollen die drastischen Einschränkungen, die dort bereits seit dieser Woche in Kraft sind, wohl auch über den 15.12. hinaus gelten. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen gesagt. Es gebe in den betroffenen Gebieten bereits eine Art Lockdown auch für geimpfte Personen, erklärte der CSU-Vorsitzende. "Das ist unsere bayerische Notbremse, sowas bräuchten wir auch in Deutschland", forderte er. Nach Absprache mit den Landräten in den betroffenen Gebieten sollen die Maßnahmen wohl nach dem 15.12. weiter gelten.