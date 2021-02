Corona-Ticker Oberbayern: Polizei löst etliche Partys auf

6.30 Uhr: Viele Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

Etliche Einsätze wegen Corona haben der Polizei im südlichen Oberbayern ein arbeitsreiches Wochenende beschert. Bereits am Freitag feierten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene auf einem Wanderparkplatz bei Weilheim mit lauter Musik und Alkohol. Die Beamten stellten die Personalien fest und lösten die Party auf. In Otterfing musste die Polizei eine Privatfeier mit gut zehn Personen auflösen. In Schliersee feierten ebenfalls rund zehn Personen in einer Wohnung. Bei der Feststellung der Personalien beschimpfte der Gastgeber die Beamten, weshalb gegen ihn wegen Beleidigung ermittelt wird. In Oberammergau wurden neun Personen angezeigt, die sich ebenfalls in einer Wohnung zu einer Party getroffen hatten.

Am Samstagabend erhielt die Polizei Waldkraiburg eine Mitteilung über rund 30 Jugendliche, die sich am Stadtplatz zusammengefunden hatten. Beim Eintreffen der Streife flüchtete ein Teil der Gruppe. Gegen zwölf Menschen wurden Anzeigen erstattet. Am Bahnhof Altötting wurden acht Personen angetroffen, die sich dort mit einem Kasten Bier und weiteren Alkoholika verabredet hatten und weder Masken trugen noch Abstände einhielten. Das gleiche Bild zeigte sich in der Hauptstraße in Peiting. Dort wurden acht Leute beim gemeinsamen Konsum von Alkohol angetroffen. Bei einer Garagenparty in Dietramszell wurden acht Personen aus sechs Haushalten angetroffen. Am Schloßberg in Peiting wurde eine Ansammlung von 20 bis 30 Personen festgestellt. Eine Streife der Polizei Holzkirchen stellte bei einer Party in Holzkirchen mehrere Menschen aus verschiedenen Hausständen fest. In allen Fällen wurde wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz Anzeige erstattet.

Montag, 22. Februar 2021

14.40 Uhr: Klares Ost-West-Gefälle bei Inzidenzen

In Oberbayern herrscht bei der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ein klares Ost-West-Gefälle. Das geht aus den Zahlen des LGL hervor. In den südöstlichen Landkreisen liegen demnach die Inzidenz-Werte alle über 50, aber unter 100 (Ausnahme: Stadt Rosenheim mit 44). Im Osten bzw. Norden liegen die Werte unter 50 bzw. unter 35 (Ausnahme LK Freising 50,5). Oberbayernweit liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 42. Seit Samstag gab es in Oberbayern laut LGL 313 Neuinfektionen.

Sonntag, 21. Februar 2021