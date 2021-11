Corona-Ticker Niederbayern: Kliniken bitten um Unterstützung

11.08 Uhr: Christkindlmarkt in Bad Füssing abgesagt

Der Bad Füssinger Christkindlmarkt im Kreis Passau ist für heuer abgesagt worden. Das haben die Initiatoren des Marktes beschlossen. Im Moment sei offen, ob und wie sich bis zum Beginn der Adventszeit die Rahmenbedingungen verändern. Im Hinblick auf die Sicherheit der Gäste, Bürgerinnen und Bürger sei man gemeinsam zur Entscheidung gekommen, das vorweihnachtliche Marktevent in diesem Jahr abzusagen, hieß es in einer Erklärung.

11.06 Uhr: Corona-Situation in Passau kritisch

Die Corona-Situation in Passau ist kritisch. Das hat die Stadt heute mitgeteilt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute einen 7-Tages-Inzidenz-Wert von 404,5. Seit gestern wurden 16 Neuinfektionen verzeichnet. Die Situation werde durch die ebenfalls explodierenden Infektionszahlen in den umliegenden Landkreisen und Städten weiter verschärft, heißt es.

Für das Gebiet des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung vermelden die Krankenhäuser vollständig ausgelastete Kapazitäten. Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) rechnet nicht mit einer Entspannung der Situation. Er appellierte an die Bevölkerung, für einen vollständigen beziehungsweise aufgefrischten Impfschutz zu sorgen. Zusätzlich zu den über 70-Jährigen können sich ab sofort auch alle weiteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt Passau, deren Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, eine Auffrischungsimpfung im Impfzentrum der Stadt Passau geben lassen.

Wenn sich der Wert der 7-Tage-Inzidenz weiter so rasant entwickele wie in den vergangenen Tagen, sei davon auszugehen, dass Patienten der Stadt Passau künftig in weiter entfernte Einrichtungen verlegt werden müssen. Um mögliche Kapazitäten freizusetzen, wird am Klinikum Passau das so genannte elektive Programm weiter heruntergefahren. Das bedeutet, dass nicht akute Behandlungen und Eingriffe zeitlich verschoben werden. Die derzeit gültige Besucherregelung - pro Patient ein Besucher pro Tag für eine Stunde - gilt vorerst weiterhin.

5.50 Uhr: Rottal-Inn überspringt 1.000

Die Inzidenz des Landkreises Rottal-Inn steigt weiter - in schwindelerregende Höhen. Heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis im südlichen Niederbayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.104. Das ist die höchste jemals berechnete Inzidenz in ganz Deutschland. Rottal-Inn belegt damit heute Platz eins der schlechtesten Inzidenzwerte im Bundesgebiet.

Auf Platz drei folgt der nächste niederbayerische Landkreis: Dingolfing-Landau. Dort haben sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet 895 Menschen mit Covid-19 infiziert. Den fünft-schlechtesten Wert in Deutschland hat der Landkreis Regen, mit einer Inzidenz von 868.

Auch alle anderen Regionen in Niederbayern sind stark von Corona-Ausbrüchen betroffen. Lediglich die Stadt Landshut liegt noch unter einer Inzidenz von 400.

Da in ganz Bayern die Maßnahmen der roten Ampel gelten, haben die hohen Inzidenzen in Niederbayern derzeit keine expliziten Auswirkungen.