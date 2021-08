Corona-Ticker Oberbayern: Weitere Landkreis-Inzidenzen über 100

8.15 Uhr: Inzidenzwert in weiteren Landkreisen über 100

In Oberbayern liegen laut RKI die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (104), Altötting (115) und Freising (102) über der Inzidenzmarke von 100. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Rosenheim mit 217. 70 Prozent der Neuinfektionen gehen dort auf Reiserückkehrer aus der Region des ehemaligen Jugoslawien zurück, die Stadt will sich nun mit Briefen an sie wenden. Der Landkreis Altötting liegt schon mehrere Tage über der Marke von 100, dort gelten ab heute verschärfte Regeln. So können zum Beispiel Kitas oder Ferientagesbetreuungen nur öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Im Landkreis Freising ist in der kommenden Woche noch einmal der Impfbus der Johanniter unterwegs.

Montag, 30.8.2021