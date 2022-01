Corona-Ticker Oberbayern: Kein Besuch in Schrobenhausener Klinik

Montag, 10. Januar 2022

12.40 Uhr: Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen ist ab dem heutigen Montag für Besucher geschlossen. So steht es auf der Website der Klinik. Ausnahmen gelten demzufolge für Besucher von Palliativpatienten und Angehörige von Kindern unter 18 Jahren. Für letztere können zwei Bezugspersonen festgelegt werden, die das Kind jeweils eine Stunde pro Tag besuchen können. Termine für den Besuch müssen vorab telefonisch mit der jeweiligen Station vereinbart werden. Besucher brauchen ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Ergebnisse von Antigen-Schnelltests gelten hierbei 24 Stunden, PCR-Testergebnisse 48 Stunden. Selbsttests sind unzulässig. Bis wann das Versuchsverbot gilt, steht noch nicht fest. Auf der Website schreibt das Krankenhaus, dass die Besuchsregelung wöchentlich evaluiert und an die Pandemieentwicklung im Landkreis angepasst werde.

12.30 Uhr: Berchtesgadener Land hat niedrigste Inzidenz Oberbayerns

Das Robert Koch-Institut meldet für den Landkreis Berchtesgadener Land eine Inzidenz von 111,9. Damit hat der Landkreis, der lange mit die höchste Inzidenz Oberbayerns aufgewiesen hatte, derzeit nun die wenigsten Neuinfektionen. In vielen anderen oberbayerischen Landkreisen liegt die Inzidenz um 300; die Landkreise Erding, Ebersberg, Landsberg am Lech und Starnberg sowie die Städte Ingolstadt und München liegen derzeit über der Marke von 400.