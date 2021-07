Corona-Ticker Oberbayern: Höchster Wert in Freising

Montag, 19. Juli

15.00 Uhr: Inzidenz in München steigt - Oberbayernweit höchster Wert in Freising

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in der bayerischen Landeshauptstadt weiter. Aktuell liegt sie in München bei 17,9 und damit etwa bei dem Stand von Mitte Juni. Den höchsten Wert in Oberbayern - 25,6 - meldet das Robert-Koch-Institut derzeit für den Landkreis Freising. Dort hatte es zuletzt zahlreiche Neuinfektionen gegeben, die sich auf ein Studententreffen bzw. auf eine Hochzeitsfeier in einem Nachbarlandkreis zurückführen ließen.