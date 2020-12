Corona-Ticker Oberbayern: Angespannte Lage auf Intensivstationen

18.56 Uhr: Weihnachtsfeier in Erdinger Seniorenzentrum

Die Polizei hat Freitagabend in einem Seniorenzentrum in Erding eine betriebliche Weihnachtsfeier aufgelöst. Jetzt wird gegen 40 Personen wegen des Verdachts von Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ermittelt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung stellten Beamte 40 Mitarbeiter eines Seniorenzentrums fest, die im Innenbereich sowie dem Innenhof offenbar eine Weihnachtsfeier zelebrierten: Auf dem Gelände stand ein eigens bestellter Foodtruck, zudem wurden Getränke ausgeschenkt. Die Polizei nahm die Personalien der Teilnehmer auf und löste die Versammlung auf. Das Landratsamt Erding als zuständige Ordnungsbehörde muss jetzt über etwaige Bußgelder entscheiden.

17.44 Uhr: Corona-Impfzentrum im Berchtesgadener Land kommt in ein Bürogebäude nach Ainring-Mitterfelden

Das Corona-Impfzentrum des Landkreises Berchtesgadener Land wurde in der Gemeinde Ainring eingerichtet. Im Ortsteil Mitterfelden wurden in einem Büro- und Verwaltungsgebäude in der Industriestraße 9 größere Flächen angemietet. Ab wann mit den Covid19-Schutzimpfungen begonnen wird, will das Landratsamt in Kürze bekanntgegeben.

16.30 Uhr: Angespannte Lage auf den Intensivstationen in München und Umgebung

Die Lage in den Krankenhäusern in München und Umgebung ist weiter angespannt. Allein gestern kamen in der Landeshauptstadt innerhalb von 24 Stunden 20 Patientinnen und Patienten neu auf die Intensivstationen. Die Münchner Krankenhaus-Koordinatoren haben deshalb die dritte und höchste Stufe des Krisenplans für Krankenhäuser ausgerufen. Das bedeutet: die Kliniken sollen sich darauf einstellen, dass sie eventuell weitere Intensivkapazitäten schaffen müssen. Und: auf Behandlungen, die nicht so dringend sind, sollen sie erstmal verzichten.

Andere Rettungsdienstbereiche in der Umgebung haben Stufe Drei schon länger ausgerufen. Vor einer Woche etwa der Krankenhaus-Koordinator für die Landkreise Starnberg, Dachau, Landsberg und Fürstenfeldbruck. 95 Prozent aller Intensivbetten in diesen Landkreisen seien derzeit belegt. Von 65 verfügbaren Intensivbetten seien nur noch drei frei, teilt der zuständige Koordinator dem BR mit. Doch er betont auch: Schon vor der Pandemie habe es zu dieser Jahreszeit häufig Auslastungen von über 85 und manchmal auch über 90 Prozent gegeben. Etwa jeder zweite der derzeitigen Intensivpatienten sei wegen Covid-19 im Krankenhaus. In München knapp jeder dritte. Die Notfallversorgung sei überall sichergestellt, sagen die Koordinatoren. Sie stellen sich darauf ein, dass kontinuierlich mehr Intensivpatienten dazukommen.