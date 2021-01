Corona-Ticker Niederbayern: Zwei Kreise über Inzidenzwert 200

6.55 Uhr: Zwei Kreise über Inzidenzwert 200

In Niederbayern liegen laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch zwei Landkreise über einem Inzidenzwert von 200. Es sind der Kreis Passau mit 225,3 und der Kreis Regen mit 219,6. In diesen beiden Landkreisen dürfen sich die Einwohner weiterhin maximal 15 Kilometer von der eigenen Gemeindegrenze wegbewegen. Auch Tagesausflüge von außerhalb in diese Regionen sind untersagt.

Der Bayerwald-Landkreis Freyung-Grafenau hingegen hebt die 15-Kilometer-Regel ab heute auf. Der Landkreis Deggendorf dürfte mit einer Inzidenz von 188,3 heute nachziehen. Offiziell ist das aber noch nicht.

Die niederbayerischen Regionen mit den wenigsten Corona-Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner hochgerechnet sind laut RKI der Landkreis Dingolfing-Landau mit 70,3, die Stadt Straubing mit 73,2 und der Kreis Kelheim mit einer Inzidenz von 96,7.

Ziel des aktuell bestehenden Lockdowns ist es, die Inzidenzzahlen unter 50 zu bekommen - das war in Niederbayern seit vergangenem Herbst nicht mehr der Fall.

5.30 Uhr: FFP2-Maskenpflicht gilt ab heute verbindlich

In Bayern gilt die FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr und den Einzelhandel seit vergangener Woche. Ab heute droht ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro, wer ohne erwischt wird. Auch in Niederbayern wird das die Polizei kontrollieren.