Corona-Ticker Niederbayern: Weitere Klassen in Quarantäne

6.00 Uhr: Weitere Klassen in Quarantäne

In Niederbayern fällt ab heute für weitere Schulklassen der Präsenzunterricht wegen Corona-Infizierungen aus.

Betroffen sind im Landkreis Dingolfing-Landau alle 8. Klassen der Mittelschule Dingolfing. Wie das Landratsamt Dingolfing-Landau meldet, ergab sich auch ein Verdachtsfall an der Grundschule St. Josef in Dingolfing. Eine 4. Klasse wurde dort in Quarantäne geschickt.

Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis steigt derzeit. Man nähert sich dem Frühwarnwert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz, so das Landratsamt Dingolfing-Landau.

Auch im Landkreis Rottal-Inn gibt es neue Quarantäne-Fälle an Schulen. Wie das dortige Landratsamt meldet, müssen aufgrund von Corona-Infektionen vier Schulklassen geschlossen werden. Betroffen sind die Klassen 9e und 10e der Realschule Arnstorf, sowie die 2. und 8. Klasse der Grund- und Mittelschule Johanniskirchen.