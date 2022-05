Corona-Ticker Niederbayern: Wegfall der Maskenpflicht in Ämtern

6.50 Uhr: Wegfall der Maskenpflicht in Ämtern

In niederbayerischen Landratsämtern entfällt mit Beginn dieser Woche für Besucher die Maskenpflicht. Das teilten die Ämter der Landkreise Straubing-Bogen, Freyung-Grafenau, Deggendorf, Rottal-Inn und Landshut mit. Das Tragen einer Maske wird allerdings weiter empfohlen.

Zur Besucherlenkung im Landratsamt Landshut und den anderen Dienststellen hält der Landkreis an vorherigen Termin-Vereinbarungen fest. Der beauftragte Sicherheitsdienst kontrolliert im Landratsamt Landshut und im Jugendamt in Altdorf weiterhin, ob eine solche Terminvereinbarung vorliegt, heißt es. Lediglich in den Kfz-Zulassungsstellen Ergolding und Rottenburg ist keine Terminvereinbarung notwendig.

Auch im Landratsamt Freyung-Grafenau setzt man auf das freiwillige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung - insbesondere auf allen Fluren, im Treppenhaus und in Toiletten. Bis auf weiteres gilt dort der Notbetrieb, so das Amt. Es sind also nur absolut unaufschiebbare Angelegenheiten mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die KFZ-Zulassungsstelle Freyung kann auch ohne Termin aufgesucht werden, jedoch empfiehlt das Landratsamt, zur Vermeidung von Wartezeiten auch hier eine vorherige Terminvereinbarung.