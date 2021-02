Corona-Ticker Niederbayern: Stadt und Kreis Passau noch über 100

11.34 Uhr: Brauerei schüttet 15.000 Liter Bier weg

Der Eigentümer der Schlossbrauerei in Hohenthann im Kreis Landshut, Johannes Rauchenecker, schätzt den bisher durch Biervernichtung in seiner Brauerei entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Bisher habe er rund 15.000 Liter abgefülltes Fassbier ausschütten müssen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen sei. "Es tut im Herzen weh, wenn ein Lebensmittel vernichtet wird", so Rauchenecker.

In der Brauerei mit rund 50 Mitarbeitenden sei kurz vor dem Lockdown eine Fassbierbestellung aus Italien eingegangen, die dann nicht mehr ausgeliefert werden konnte. Auch bei den Wirten lagere noch viel Bier, das während des Lockdowns ablaufe. Dieses Bier sei teilweise von den Wirten schon bezahlt. Er nehme deshalb dieses Bier zurück und gewähre den Gastronomen eine Gutschrift. Den gesamten Umsatzeinbruch durch den Lockdown schätzt Rauchenecker auf etwa ein Drittel, weil der Absatz in Gaststätten, in Vereinsheimen und auf Festen komplett wegfällt.

Abgelaufenes Fassbier kann nicht billig oder kostenlos an Kunden abgegeben werden. Unter anderem deswegen, weil mögliche gesundheitliche Folgen zu Lasten des Brauers gehen könnten.

10.15 Uhr: Stadt und Kreis Passau noch über 100

In Niederbayern verzeichnen nur noch die Stadt und der Landkreis Passau eine Inzidenz von über 100. Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat der Landkreis Passau mit 112,1 heute den höchsten Inzidenzwert in Niederbayern. In der Stadt Passau gibt es aktuell 102,3 Neuinfizierte innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner hochgerechnet.

Alle anderen niederbayerischen Regionen liegen unter 100. In vier Regionen unterschreitet der Inzidenzwert sogar die Marke 50. Das sind mit der niedrigsten Inzidenz in Niederbayern die Stadt Straubing mit 27,2, darauf folgt der Kreis Landshut mit 29,4, der Kreis Kelheim mit 33,3 und die Stadt Landshut mit einem Inzidenzwert von 43,4.

6.00 Uhr: Schlachthof Passau wegen Coronaausbruchs geschlossen

Der Passauer Schlachthof hat ab heute wegen eines Coronaausbruchs geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, wurden zehn Schlachthof-Mitarbeitende positiv auf Covid-19 getestet. Weitere befänden sich als Kontaktperson der Kategorie 1 in Quarantäne.

Grund für den Ausbruch war ein Mitarbeiter, der nach einem Heimaturlaub in Osteuropa positiv auf das Virus getestet worden war, so die Stadt. Die Geschäftsführung der Schlachthof Passau GmbH habe freiwillig beschlossen, den Betrieb einzustellen.