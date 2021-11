Corona-Ticker Niederbayern: Sechs Landkreise im Lockdown

6.10 Uhr: Sechs Landkreise im Lockdown

In Niederbayern sind weiterhin sechs Landkreise im Lockdown. Die Kreise Freyung-Grafenau, Rottal-Inn und Passau weisen laut Robert Koch-Institut auch heute Morgen einen Inzidenzwert von über 1.000 auf. In den Landkreisen Dingolfing-Landau, Regen und Deggendorf sank die 7-Tage-Inzidenz zwischenzeitlich unter 1.000. Um die verschärften Maßnahmen wieder aufheben zu können, muss der Wert aber fünf Tage in Folge unter 1.000 bleiben. Das wäre in den Kreisen Regen und Deggendorf frühestens am Mittwoch der Fall. Der Landkreis Dingolfing-Landau ist mit 992 am Montag den ersten Tag unter der 1.000er-Schwelle.

5.54 Uhr: Menschen protestieren vor Krankenhaus Eggenfelden

Rund 200 Menschen haben am späten Sonntagnachmittag vor dem Krankenhaus Eggenfelden gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Versammlung war nicht angemeldet, berichtet die Polizei Eggenfelden, weswegen nun gegen zahlreiche Teilnehmende wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht ermittelt wird.

Wie die Polizei weiter mitteilt, gelang es den Beamten, Störungen des Krankenhausbetriebs zu verhindern. Die Demonstranten wurden auf einen abseits gelegenen Parkplatz verwiesen. Nach fast zwei Stunden, gegen 18.15 Uhr, war die Versammlung beendet, so die Polizei. Über die sozialen Medien war zuvor zu "einem Spaziergang für die Impffreiheit" aufgerufen worden.

Am Freitag hatte der Vorstand der Rottal-Inn Kliniken für eine Impfpflicht plädiert. "Wir brauchen jetzt die Hilfe aus der Bevölkerung. Es gibt keine Alternative zur Impfpflicht", sagte Gerhard Schlegel auf einer Pressekonferenz in Neuburg am Inn im Kreis Passau. Es drohe ein "ganz harter Winter" und das Krankenhauspersonal arbeite bereits jetzt bis zum Umfallen, so Schlegel. "Bitte, bitte lassen Sie sich impfen", so sein eindringlicher Appell.

Eggenfeldens Bürgermeister Martin Biber zeigte sich erschüttert von dem Protest vor dem Krankenhaus. Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, so Biber, er verstehe aber nicht, wie man so stur sein könne, sagte er der Passauer Neuen Presse (PNP). Ohne, dass sich die Menschen impfen lassen, käme man aus der Lage nicht mehr heraus. Der Ärztliche Direktor reagierte ähnlich: "Ich bin fassungslos", zitiert ihn die PNP. "Diese Aktion ist aus meiner Sicht menschenverachtend den Ärzten und Pflegern gegenüber, die in diesem Moment alles dafür tun, Menschenleben zu retten".