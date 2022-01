Corona-Ticker Niederbayern: Rund 3.000 Teilnehmer bei Demos

5.53 Uhr: Rund 3.000 Teilnehmer bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Rund 3.000 Menschen haben am Sonntagabend (30.01.) in Niederbayern erneut gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Laut Polizeipräsidium fand die größte Versammlung in Straubing mit rund 2.000 Teilnehmern statt. Dort wurden 40 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen fehlender Masken und Ähnlichem erstattet, und auch zwei Strafanzeigen wegen Nötigung. Weitere größere Demos fanden in Dingolfing (600 Teilnehmer), Grafenau (250 Teilnehmer), und Freyung (125 Teilnehmer statt).