Corona-Ticker Niederbayern: Positive Fälle in Schulen und Kitas

7.13 Uhr: Positive Tests in Schulklassen und Kindergärten im Kreis Straubing-Bogen

Das Landratsamt Straubing-Bogen meldet 46 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Wochenende. Betroffen sind auch mehrere Schulklassen und Kindergärten. So zum Beispiel eine siebte Klasse der Mittelschule Wiesenfelden, eine sechste Klasse am Burkhard-Gymnasium in Mallersdorf und eine achte Klasse am Veit-Höser-Gymnasium in Bogen. Kita-Gruppen sind in Obermotzing, Wiesenfelden und der SVE Grafentraubach betroffen. Am heutigen Montag werden auch noch an den beiden Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber in Mallersdorf Reihentests durchgeführt. Dort gab es zuvor positive Fälle.