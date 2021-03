Corona-Ticker Niederbayern: Pferde-Rennvereinen droht das Aus

10.38 Uhr: Bayerischen Pferde-Rennvereinen droht das Aus

Den bayerischen Pferde-Rennvereinen droht wegen der Corona-Pandemie das Aus. Die Vorsitzenden der Rennvereine in Straubing, München-Daglfing und München-Riem fordern jetzt von der Staatsregierung "… schnelle und unbürokratische Unterstützung, um nicht an den Folgen der Corona-Maßnahmen den Betrieb einstellen zu müssen …".

In dem Schreiben der Rennvereine an den Bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) heißt es, dass die bayerischen Galopp- und Trabervereine verschiedene Corona-Hilfsprogramme nicht in Anspruch nehmen können. Als Grund wird unter anderem genannt, dass der Ausfall von Wettumsätzen nicht berücksichtig werden könne, weil diese nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

Trotz des Lockdowns werden zwar auf den bayerischen Rennbahnen weiter Pferderennen ausgetragen. Allerdings führe der Ausschluss von Zuschauern und auch Renn-Amateuren dazu, dass den Vereinen Wettumsätze verloren gingen, so die Chefs der drei bayerischen Pferde-Rennvereine.

Mittelfristig fordern die bayerischen Rennvereine eine Neuordnung des Wett-Marktes und dauerhafte staatliche Zuschüsse. Nur so könne der Pferde-Rennbetrieb in Bayern aufrecht erhalten werden. Seit Beginn der 2000er-Jahre verzeichnen die Rennvereine massive Umsatzverluste. Dies begründen die Clubs durch die Abwanderung von Wettkunden in den Sportwettenmarkt. Totalisatorwetten sind zwar grundsätzlich nur staatlichen Lotteriegesellschaften und Pferde-Rennvereinen erlaubt, andere Wettanbieter würden aber stillschweigend toleriert, monieren die Pferde-Clubs. Zwei bayerische Rennbahnen, in Pfaffenhofen und Mühldorf, seien bereits von der Insolvenz betroffen gewesen.