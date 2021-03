Corona-Ticker Niederbayern: Passauer Maidult abgesagt

09.08 Uhr: Passauer Maidult wegen Corona abgesagt

Die Stadt Passau teilte nun mit, dass die Passauer Maidult in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt. "Auf keinen Fall möchten wir, dass es eine ,verkümmerte Maidult’ gibt, bei der sich alle Besucher fragen, was das soll", heißt es. Stattdessen sollen einzelne Stände in der Innenstadt aufgebaut werden. Außerdem laufen Gespräche dazu, ob und wie in der Stadt auf kleineren Flächen familiengerechte Mini-Volksfeste stattfinden könnten.