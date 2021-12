Corona-Ticker Niederbayern: Mehr Tests in Dingolfing

10.45 Uhr: Corona-Schnellteststation Dingolfing ab sofort durchgehend geöffnet

Die Schnellteststation in Dingolfing hat ab sofort wegen der gestiegenen Nachfrage durchgehend geöffnet. Das hat das Landratsamt am Vormittag bekannt gegeben. Die Einrichtung am Auenweg 10 hat Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der weiteren Teststationen im Landkreis in Landau, Eichendorf, Mengkofen und Reisbach bleiben unverändert.