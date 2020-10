Corona-Ticker Niederbayern: Lage derzeit entspannt

13.00 Uhr: Corona-Lage in Niederbayern derzeit entspannt

Die Corona-Lage hat sich in Niederbayern wieder etwas entspannt. Nachdem mehrere Landkreise und Städte bereits bayerische Corona-Hotspots waren, sind die Zahlen derzeit außerhalb des kritischen Bereichs. Die höchsten 7-Tages-Inzidenzwerte verzeichnen laut Robert-Koch-Institut mit jeweils 24,9 Neuinfektionen momentan die Stadt Landshut und der Landkreis Dingolfing-Landau. Am wenigsten Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hoch gerechnet hat der Landkreis Regen, mit 5,2.

Der 7-Tage-Inzidenz-Signalwert liegt bei 35. Ab 50 Neuinfektionen müssen die Behörden handeln und ein Konzept für die Eindämmung der Pandemie in ihrere Region vorlegen.