Corona-Ticker Niederbayern: Ilztalbahn verschiebt Saisonstart

13.46 Uhr: Ilztalbahn muss Saisonstart verschieben

Wie im letzten Jahr muss auch heuer der Saisonstart für die Ilztalbahn wegen Corona verschoben werden. Das teilte ein Sprecher der Ilztalbahn mit. Mit Blick auf die Gesundheit der Fahrgäste und des Zugpersonals sei der Saisonstart am 1. Mai unter den aktuellen Corona-Inzidenzen nicht zu verantworten, heißt es. Zudem sei der Betrieb von Eisenbahnen im Freizeit- und Tourismusverkehr weiterhin untersagt. Einen Ersatztermin für den Saisonstart konnte die Ilztalbahn nicht benennen. Letztes Jahr fuhr der erste Zug - ebenfalls pandemiebedingt - erst Ende Juli.

12.45 Uhr: Alle Passauer Kitas frei von Infektionen

Seit gestern sind elf Corona-Neuinfektionen in der Stadt Passau zu verzeichnen. Aktuell sind 129 Personen im Stadtgebiet infiziert. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut zum heutigen Stand 132,6, so die Pressestelle. In einer Kindertageseinrichtung gilt ein Kind als genesen, so dass nun alle Kitas frei von Corona-Infektionen sind.

Im Klinikum Passau werden 28 Personen mit Covid-19 behandelt, wobei sich sechs Personen auf der Intensivstation befinden und eine davon beatmet werden muss.

Nach heutigem Stand haben insgesamt 13.425 Personen die Erstimpfung und davon 5.069 auch ihre Zweitimpfung erhalten. Somit konnten im Impfzentrum der Stadt Passau sowie durch die mobilen Impfteams bislang insgesamt 18.494 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden, so die Stadt.

10.25 Uhr: Bäckerei spendet Brotzeiten für Klinikmitarbeiter

Mit einem besonderen Frühstück hat der Inhaber einer Bäckerei in Straubing den Pflegekräften auf der Intensivstation des Klinikums Straubing "Danke" gesagt. Zusammen mit Sohn Noah brachte er Süßes und Deftiges vorbei: verschiedene Sandwiches, Amerikanerhasen mit Marzipan-Mundschutz und eine Torte mit dem Logo der Barmherzigen Brüder sowie der Aufschrift "Danke". Die Pflegekräfte hätten in der Pandemie "wahnsinnig viel zu leisten". Sie seien Helden der Arbeit, daher habe er sich bei der alljährlichen österlichen Spende der Bäckerei im Wert von 500 Euro diesmal für sie entschieden. Der Leiter der Intensivstation Martin Kiefl und sein Stellvertreter Josef Göttl nahmen die Brotzeit entgegen: "Das ist für jeden eine Freude. So ein feudales Frühstück gibt es nicht jeden Tag", bedankte sich Kiefl.