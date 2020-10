Corona-Ticker Niederbayern: Keine Dauerkarten beim EVL

6.00 Uhr: Quarantäne für etliche Schulklassen in Simbach am Inn

Im Zusammenhang mit dem Coronaausbruch in der Asylbewerber Unterkunft in Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) müssen nun mehrere Schulklassen aus dem Raum Simbach in Quarantäne. Wie das Landratsamt Rottal-Inn mitteilt, sind folgende Klassen betroffen: an der Mittelschule Simbach die Klassen 9b, 9dm, 7b, 5b und 13 Kinder der Klasse 5a, die mit der 5b Religionsunterricht hatten. Außerdem in Quarantäne sind die Klasse 5b der Realschule Simbach, sowie die Klasse 4b der Mittelschule Kirchdorf. Die genaue Anzahl der Schüler liefert das Landratsamt nach.