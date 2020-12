Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzzahl im Kreis Regen sinkt

7.25 Uhr: 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Regen sinkt weiter

Der 7-Tage-Inzidenzwert des Landkreises Regen sinkt erfreulicherweise weiter. Aktuell gibt das Robert Koch-Institut für Regen einen Wert von 547,7 an (Stand 21.12.2020, 0 Uhr). Zwischenzeitlich war der Wert in Regen schon weit über 600. Wie ein Sprecher des Landratsamtes auf BR-Anfrage mitteilt, sind mehrere Gründe für den Rückgang verantwortlich. Zum einen sind die Ausbruchsgeschehen in Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und Krankenhäusern am Abklingen. Zum anderen zeigen auch die Maßnahmen der Allgemeinverfügung Wirkung. So zum Beispiel die Vorgaben zu Testungen, Besuchen und Tragen von FFP-2-Masken in Altenheimen und Krankenhäusern oder die verschärften Kontaktbeschränkungen. Wie der Sprecher des Landratsamtes weiter mitteilt, ist es aktuell aber noch zu früh, um konkrete Ergebnisse oder Trends erkennen zu können.