Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzen gehen zurück

9.55 Uhr: Inzidenzen gehen zurück

Lagen die Inzidenzwerte in Niederbayern vergangene Woche noch größtenteils bei gut über 2.000, sind sie heute merklich gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) haben alle niederbayerischen Regionen, außer der Landkreis Freyung-Grafenau, Sieben-Tage-Inzidenzwerte von unter 2.000.

Besonders niedrig sind die Zahlen im Raum Straubing: Aus der Stadt wird ein Inzidenzwert von 769 und aus dem Landkreis Straubing-Bogen 892 gemeldet. Das sind bayernweit mit die niedrigsten Werte an diesem Montag.

Auch bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.425 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.458 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.701.

Bei den Werten ist allerdings zu berücksichtigen, dass am Wochenende nicht alle Zahlen vollständig übermittelt werden. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.