Corona-Ticker Niederbayern: Impfzentrum Passau ist eröffnet

10:28 Uhr: Impfzentrum in der X-Point-Halle geht in Betrieb

Das Impfzentrum der Stadt Passau ist am Neujahrstag in Betrieb gegangen. Es befindet sich in der X-Point-Halle im Stadtteil Kohlbruck. Die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus in Passau sind aber bereits vergangenen Sonntag durchgeführt worden. In den darauf folgenden Tagen seien alle Alten- und Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet mit dem ersten Impfdurchgang versorgt worden, heißt es aus dem Rathaus. Der Stadt sei am Mittwoch mitgeteilt worden, dass eine zusätzliche Impfstofflieferung erfolgen und so der Betrieb des Impfzentrums in der X-Point-Halle in Passau-Kohlbruck in Betrieb gehen könne.

Auch der Landkreis Passau habe die zweite Impfstofflieferung erhalten, teilte das Landratsamt mit. Die Impfungen in Senioren- und Pflegeheimen liefen nach Plan. Es gelte, die Schutzimpfungen in diesen Einrichtungen so schnell wie möglich durchzuführen, um dann auch für berechtigte Personengruppen außerhalb dieser Einrichtungen Impfungen anbieten zu können. Landrat Raimund Kneidinger (CSU): "Wenn uns Impfstoffmengen in ausreichendem Umfang zugeteilt werden, können wir voraussichtlich bis Ende Januar die Schutzimpfungen in den Senioren- und Pflegeheimen abschließen." Im Landkreis Passau gibt es insgesamt 30 solcher Einrichtungen mit rund 2.000 Bewohnern. Parallel dazu laufen im Landratsamt die Vorbereitungen, um berechtigte Personengruppen außerhalb der Einrichtungen anzuschreiben und über die Details zu informieren.