Corona-Ticker Niederbayern: Impfstart in der Region

7.37 Uhr: Senioren in Wiesenfeldener Alten- und Pflegeheim geimpft

Im Landkreis Straubing-Bogen wurden gestern Mittag als erstes Senioren in einem Altenheim in Wiesenfelden geimpft. Das meldet das Landratsamt Straubing-Bogen. Die Impfungen werden durch das mobile Team des IMS Rettungsdienstes durchgeführt, der auch das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis betreibt.

In der ersten Woche stehen Stadt und Landkreis in drei Chargen insgesamt gut 1.000 Impfdosen zur Verfügung. Ab Dienstag finden weitere Impfungen bei Bewohnern und Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen in Stadt und Landkreis statt. Diese Impfungen werden direkt in den Einrichtungen durchgeführt.

Im Lauf der Woche werden dann auch weitere Informationen zum Start der Impfungen im Impfzentrum in Straubing für die über 80-Jährigen, die nicht in entsprechenden Einrichtungen leben, bekanntgegeben. Es werde dann die Möglichkeit einer telefonischen Voranmeldung geben. Der Beginn der Impfungen für diese Personengruppe im Impfzentrum wird frühestens in der ersten Januarwoche sein, so das Landratsamt.