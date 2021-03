Corona-Ticker Niederbayern: Gemischte Schulsituation in Passau

6.16 Uhr: Gemischte Situationen in Schulen von Stadt und Landkreis Passau

Stadt und Landkreis Passau starten unterschiedlich in die erste Märzwoche, was die Schulsituation angeht. In der Stadt Passau liegt der Inzidenzwert aktuell laut Robert Koch- Institut bei 83,3. Wie das Schulamt mitteilt, wird bis einschließlich Mittwoch (03.03.) definitiv Wechsel- oder Präsenzunterricht durchgeführt. Auch die Kitas sind geöffnet.

Im Landkreis Passau muss am Montag und Dienstag auf alle Fälle Distanzunterricht stattfinden. Laut RKI liegt der 7-Tage-Wert aktuell bei 114,2. Wie es weitergeht soll zeitnah entschieden werden.