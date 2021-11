Corona-Ticker Niederbayern: Gastro-Kontrollen in Tschechien

6.36 Uhr: Tschechische Gastronomie kontrolliert 3G-Regeln

Die Gastronomen im Nachbarland Tschechien müssen ab dieser Woche bei ihren Gästen die Einhaltung der 3G-Regel kontrollieren. In Restaurants und Gasthäusern darf nur einkehren, wer geimpft oder genesen ist, oder einen aktuellen, negativen Corona-Test vorzeigen kann. Wie Radio Prag berichtet, hatten sich Wirte und Hoteliers unter Verweis auf die unklare Rechtslage lange gegen diese Kontrollpflicht gewehrt.

In Tschechien ist die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen noch einmal stark angestiegen. Die Inzidenz lag am Montag bei rund 312 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Zahl, der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten, ist im Nachbarland mit nahezu 1.500 aktuell wieder so hoch wie seit dem Frühling nicht mehr.