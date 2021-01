Corona-Ticker Niederbayern: Freiwilliges Engagement in Passau

9.35 Uhr: Großes freiwilliges Engagement in Passau

Dem Aufruf, zur Bewältigung der Corona-Krise in Pflege- und Behinderteneinrichtungen zu helfen, sind in Passau bisher 56 Menschen gefolgt. 37 davon konnten bereits vermittelt werden - eine erfreuliche Resonanz, wie die Stadt heute mitteilt.

Es handelt sich um Freiwillige aus unterschiedlichen Berufen: Zum Beispiel sind ein Ingenieur eine Gastronomin, Studierende, Lehrer und ein Landwirt im Einsatz. Die einen helfen zusätzlich zu ihrem Hauptberuf mit, andere nutzen Kurzarbeit oder Urlaub. "Bemerkenswert finde ich, dass Helferinnen und Helfer nicht nur aus der Dreiflüssestadt, sondern auch aus dem Umland kommen. Einem freiwilligen Engagement steht also nichts im Wege, über weitere Anmeldungen würde ich mich sehr freuen", sagt Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD).

Die Freiwilligen werden kurzfristig, insbesondere bei Grundpflegeprozessen, der Verpflegungsgabe und der sozialen Betreuung eingesetzt, so die Stadt Passau. Das Stammpersonal in den Heimen könne so entlastet werden.

Wem es möglich ist, unterstützend in Heimen und Einrichtungen im Stadtgebiet betreuend und pflegend tätig zu sein, wird gebeten, sich bei der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen zu melden. Diese beantwortet auch unverbindlich Fragen und informiert darüber, in welchem Rahmen und welchem Umfang die Unterstützungsleistung erfolgen könnte. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 0851/396726 oder per E-Mail an heimaufsicht@passau.de möglich.

"Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die aktiv anpacken wollen, um der Pandemie Herr zu werden. In den Einrichtungen ist nach wie vor jede helfende Hand willkommen", zieht Oberbürgermeister Dupper ein Zwischenfazit nach den ersten Wochen.