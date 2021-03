Corona-Ticker Niederbayern: Brennender Hilferuf im Bäderdreieck

9.39 Uhr: Brennender Hilferuf im Bäderdreieck

Mit brennenden Kerzen wollen heute die Kurorte im niederbayerischen Bäderdreieck auf ihre angespannte Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam machen. In jeder Gemeinde werden heute Abend tausende Kerzen in Form eines "SOS"-Schriftzugs aufgestellt. In Bad Füssing im Landkreis Passau sind es allein 4.000 Stück. Gegen 17 Uhr sollen die Kerzen angezündet werden. Eine Nachtwache wird dafür sorgen, dass die Kerzen die ganze Nacht brennen.

Die Thermenwelt Bad Füssing sowie die Kur- und Gewerbevereine aus Bad Griesbach und Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn wollen mit der Aktion auf die Tausenden Beschäftigten hinweisen, die derzeit ohne Arbeit sind. Sie fordern eine Öffnungsperspektive für die Heilbäder.