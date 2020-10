Corona-Ticker Niederbayern: Rottal mit höchstem Wert in Bayern

6.30 Uhr: Landkreis Rottal-Inn hat bayernweit höchsten Inzidenzwert

In den Landkreisen Rottal-Inn und Passau und auch in der Stadt Passau steht die Corona-Ampel auf "dunkelrot": Alle drei weisen Inzidenzwerte von über 100 auf. Im Rottal kletterte der Wert sogar auf 260,1. Hier war vergangene Woche zunächst ein zu niedriger Wert gemeldet worden.

6.22 Uhr: Besuchsverbot in der Zwieseler Arberlandklinik

In der Arberlandklinik in Zwiesel im Landkreis Regen gilt ab sofort ein weitgehendes Besuchsverbot. Das hat die Klinik am Samstagvormittag mitgeteilt. Ausnahmen gibt es demnach nur für Palliativpatienten und in der Geburtshilfe-Abteilung für werdende Väter.

Ursache ist laut Klinik, dass bei präventiven Tests bei der Patientenaufnahme mehrere positive Covid-19-Fälle entdeckt wurden. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen wurden umgehend isoliert. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Regen sei dann das Besuchsverbot beschlossen worden, um Ansteckungen weiterer Kontaktpersonen ausschließen zu können.

Angehörige von Patienten sollen nun zum Beispiel Wechselwäsche oder andere Dinge möglichst in verschlossenen und mit dem Patientennamen beschrifteten Beuteln an der Information abgeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Stationen kümmern sich dann darum, dass die Beutel bei den Patienten ankommen. Alle Beschäftigten und Patienten werden zudem nun regelmäßig getestet.