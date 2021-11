08.11.2021, 07:45 Uhr

Corona-Ticker Niederbayern: Ampel zeigt fast überall auf Rot

In Niederbayern steht die sogenannte Krankenhausampel in elf von zwölf Regionen auf Rot. Der Kreis Rottal-Inn liegt heute mit einer Inzidenz von über 800 deutschlandweit auf dem zweiten Platz. Mehr zur Corona-Lage in Niederbayern im Ticker: