Corona-Ticker Niederbayern: 3.000er-Inzidenz im Kreis Regen

5.45 Uhr: 3.000er-Inzidenz im Kreis Regen

Im Landkreis Regen haben sich auf 100.000 Einwohner hochgerechnet in den vergangenen sieben Tagen 3.062 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) heute Morgen. Damit liegt der Landkreis im Bayerischen Wald an der Spitze der deutschlandweiten Inzidenz-Tabelle. Keine andere Region in Deutschland hat heute eine Inzidenz von über 3.000.

Auch der Kreis Straubing-Bogen ist in der bundesweiten RKI-Tabelle weit oben. Er liegt mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 2.500 auf Platz fünf. In Niederbayern gibt es laut RKI heute keine Region, die weniger als 1.500 Neu-Infizierte in den vergangenen sieben Tagen hat. Den besten Wert weist mit 1.544 die Stadt Passau auf.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Der Wert liegt heute Morgen bei 1.347. Gestern hatte er 1.346 betragen.

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut den aktuellsten RKI-Angaben lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Freitag bundesweit bei 6,24. Eine Woche zuvor hatte sie 6,46 betragen.