Corona-Ticker Niederbayern: 12 Teilnehmer einer Feier infiziert

6.22 Uhr: 12 Teilnehmer einer privaten Feier infiziert

Auch im Landkreis Straubing-Bogen steigen die Zahlen aktuell weiter an. Das Landratsamt meldet am Sonntagabend 14 neue Fälle für das Wochenende. Ein großer Teil der Neuinfizierten hat sich laut Landratsamt bei einer privaten Geburtstagsfeier mit knapp 50 Gästen angesteckt. Zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden mittlerweile positiv getestet. Sie stammen aber nicht alle aus dem Landkreis Straubing-Bogen, sondern teilweise auch aus anderen Regionen. Aktuell (Stand 19.10.2020, 0 Uhr) gibt das Robert Koch-Institut für den Landkreis Straubig eine 7-Tage-Izidenzzahl von 29,7 an.