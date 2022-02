Corona-Ticker Niederbayern: 1.300 Menschen bei Demos

6.33 Uhr: Rund 1.300 Teilnehmer bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Am Sonntagnachmittag und am Abend haben in Niederbayern rund 1.300 Menschen gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Niederbayern mitteilt waren die größten Veranstaltungen in Straubing (800 Teilnehmer), Grafenau (190 Teilnehmer) und Abensberg (57 Teilnehmer). Auch am heutigen Montag werden wieder Demos erwartet. -