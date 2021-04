Corona-Ticker Niederbayern: Mehr Impfdosen werden erwartet

9:00 Uhr: Straubing-Bogen meldet gut 2.200 Impfungen über Ostern

In Stadt und Landkreis fanden über Ostern insgesamt über 2.200 Impfungen statt, so dass nun bereits fast 30.000 Impfungen durchgeführt wurden (rund 20.600 Erstimpfungen und mehr als 9.200 Zweitimpfungen).

Die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 164,2 (RKI).

8:00 Uhr: Landshut rechnet mit mehr als 2.700 Impfdosen

Die Impfkampagne in Landshut soll in dieser Woche spürbar vorankommen. Nach aktuellen Informationen der Regierung von Niederbayern kann die Stadt in der Osterwoche mit der Lieferung von mindestens 2.700 Dosen für Erstimpfungen rechnen, heißt es aus dem Rathaus. Die Impfstoffe stammen demnach überwiegend von den Herstellern BioNTech-Pfizer und Moderna, rund 700 Dosen kommen von AstraZeneca. Die angekündigten Liefermengen würden es erlauben, das Impfzentrum zum ersten Mal unter Volllast zu betreiben. Dann könnten etwa 1.000 Menschen an einem Tag geimpft werden. Das habe man bisher in einer Woche geschafft, heißt es in der Mitteilung.