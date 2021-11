Corona-Ticker Mittelfranken: Zwei Landkreise über Inzidenz 300

6.54 Uhr: Zwei Landkreise über Inzidenzwert von 300

In Mittelfranken weisen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) aktuell (Stand: 08.11.21, 3.11 Uhr) zwei Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 auf. Die Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat einen Sprung nach oben gemacht und mit 396,4 den höchsten mittelfränkischen Wert. Danach folgt der Landkreis Roth mit einem Wert von 338,1. In allen anderen mittelfränkischen Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell unter 300. Den niedrigsten Wert weist die Stadt Erlangen auf mit 147,7.

Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 300 und sind gleichzeitig mindestens 80 Prozent der Intensivbetten belegt, springt die Corona-Krankenhaus-Ampel dort auf Rot. In diesen regionalen Hotspots ist der Zutritt zu vielen Einrichtungen und Veranstaltungen dann nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Ausgenommen sind die Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen. Außerdem gilt dann die 3G-Regel am Arbeitsplatz.