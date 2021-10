© Corona-Ticker Mittelfranken: Weißenburg-Gunzenhausen bei 255,5

14.30 Uhr: 304 Neu-Infektionen in Mittelfranken

In ganz Mittelfranken haben sich seit dem gestrigen Samstag (23.10.21) 304 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gibt es demnach seit Pandemiebeginn 107.816 Menschen im Bezirk, die sich mit dem Virus infiziert haben. Diese Zahlen gehen aus der aktuellen Meldung (24.10.21, Stand: 08.00 Uhr) des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hervor. Seit gestern wurde in Mittelfranken ein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt starben im Bezirk seit Beginn der Pandemie demnach 2.620 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Mittelfranken bei 138,8 und damit unter der Durchschnittsinzidenz im Freistaat (173,1).