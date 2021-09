Corona-Ticker Mittelfranken: Schwabach hat höchsten Inzidenzwert

06.40 Uhr: Schwabach weiter mit höchstem Inzidenz-Wert

Innerhalb Mittelfrankens weist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiterhin die Stadt Schwabach den höchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz auf. Der Wert ist in den vergangenen Tagen allerdings gesunken und liegt aktuell mit 99,9 wieder knapp im zweistelligen Bereich. Dahinter liegen die Städte Nürnberg und Fürth mit Inzidenzwerten von 89,8 beziehungsweise 81,9. In der Stadt Ansbach ist der Inzidenzwert von gestern auf heute stark gesunken - von 93,6 auf 74,4. Im Landkreis Ansbach ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 33,5 wieder unter den Schwellenwert von 35 gesunken. Bleibt dies drei Tage in Folge so, würde im Landkreis die 3G-Regel für die Innengastronomie, für Veranstaltungen, Fitnessstudios und körpernahe Dienstleistungen wieder außer Kraft gesetzt.

Die Werte für die restlichen Städte und Landkreise in Mittelfranken: Lkr. Nürnberger Land (38,0), Lkr. Erlangen-Höchstadt (41,3), Neustadt/Aisch-Bad Windsheim (53,3), Lkr. Fürth (51,4), , Stadt Erlangen (52,5), Lkr. Roth (53,5), Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen (76,7).