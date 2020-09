Corona-Ticker Mittelfranken: Profisport bald mit Zuschauern?

11.00 Uhr: Herrmann und Söder machen Hoffnung auf Zuschauer im Profisport

Dürfen Zuschauer ins Stadion und wenn ja, wie viele? Das soll in dieser Woche länderübergreifend entschieden werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann machen den Vereinen und den Fans Hoffnung. Bei der Saison-Eröffnungsfeier des Handball-Bundesligisten HC Erlangen, bei dem Herrmann auch Aufsichtsratsmitglied ist, sagte der Innenminister: "Ich bin zuversichtlich, dass die Handball-Saison Anfang Oktober ordentlich starten kann und wir arbeiten vor allem auch daran, dass es dann auch wieder mit Zuschauern möglich ist." Söder äußerte sich in einem Zeitungsinterview ähnlich. Eine Entscheidung könnte am Dienstag fallen.